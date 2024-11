Danielle ist die neue Weinheimer Karnevalsprinzessin

Was gibt es für eine Prinzessin Schöneres, als beim ersten morgendlichen Blick aus dem Fenster die Weinheimer Wachenburg zum Greifen nahe vor sich zu sehen? Für Danielle Erlenbach, designierte 69. Prinzessin der Karnevalsgesellschaft (KG) Weinheimer Blüten, gehört dieser Blick seit gut acht Jahren zu ihrem Alltag. So lange lebt die in Donaueschingen geborene 31-Jährige mittlerweile in der Nordstadt. Und fühlt sich hier „pudelwohl“, wie sie im Gespräch mit den Weinheimer Nachrichten gesteht.