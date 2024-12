Wie Mardjan Muglin das Rathaus zu einer Marke machen will 

Mardjan Muglin denkt schnell. Das merkt man an dem, was die 41-Jährige sagt. Spricht man die städtische Personalchefin auf brennende Themen auf dem Arbeitsmarkt an, feuert sie eine ganze Salve an Strategien, Konzepten und unternehmensphilosophischen Vorgehensweisen ab. Time Lag, Job Rotation, Succession Planning: Oft fallen im Gespräch mit ihr Anglizismen. Das liegt nicht nur daran, dass sie Teile ihrer Kindheit in den Staaten verbrachte. Business English ist längst zur Lingua franca der Arbeitswelt geworden. Und wenn Muglin die Begriffe verwendet, handelt es sich nicht um leere Worthülsen. Die Odenwälderin ist Überzeugungstäterin – auch das wird im Gespräch mit ihr schnell klar.