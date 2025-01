Weinheim. Der SPD reißt beim Thema „Bezahlbarer Raum“ der Geduldsfaden. In einem Antrag zur Haushaltsplanung 2025 fordert sie die Stadt auf, endlich Maßnahmen gegen den akuten Mangel an erschwinglichen Wohnungen zu ergreifen. „Wir kommen unserer Verantwortung nicht nach“, so SPD-Chefin Stella Kirgiane-Efremidou.