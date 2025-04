Der Grüffelo kehrt zurück nach Weinheim

Weinheim. Wanderer auf dem Grüffeloweg in Weinheim haben es schon längst bemerkt: Auf dem Weg in Richtung Windeck fehlt seit einigen Wochen die Holzfigur des Grüffelo. Sie musste aus Sicherheitsgründen abgebaut werden, steht aber bald wieder an ihrem gewohnten Platz, teilte die Stadt Weinheim mit. Seit vergangenem Sonntag arbeitet Holzschnitzkünstler Gert Hildebrandt an der neuen Figur, die schon in wenigen Wochen wieder ihren Platz auf dem Familienwanderweg einnehmen soll.