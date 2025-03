Weinheim: Darum wurde die Grüffelo-Staute abgebaut

Weinheim. Oh Schreck, oh Graus! Eltern und Kinder müssen sich vorerst vom Grüffelo verabschieden: Die markante Holzfigur auf dem beliebten Grüffelo-Pfad wurde aus Sicherheitsgründen vorsorglich abgebaut. Der städtische Bauhof stellte einen Holzspalt in der großen Figur fest, weshalb sie zur Prüfung abgebaut wurde, heißt es von Seiten der Pressestelle der Stadt. Eine akute Einsturzgefahr bestand jedoch nicht.