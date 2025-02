„Die, die reden“ - Murat Efe Süzer lädt zur interaktiven Comedy-Show ins Hemsbacher Max 

Hemsbach. Die Feuertaufe hat er bereits im Improtheater in Mannheim bestanden, jetzt drängt Murat Efe Süzer an die Bergstraße, genauer auf die Bühne im Hemsbacher Max. Alle zwei Wochen will der 45-Jährige dort seine Show „Die, die reden“ anbieten. Süzer dreht dabei den Spieß um: Er moderiert die Show nur, „die, die reden“ sind die Zuschauer. Der gebürtige Weinheimer kennt viele Menschen aus verschiedenen Ländern. „Jeder hat seine eigene Geschichte“, sagt er und betont: „Die ist erzählenswert.“