Pop-up-Lokale in Schriesheim, Ladenburg und Leutershausen sorgen für Aufsehen

Nicht nur Anwohner lieben den Ausblick auf den Hausfluss dieser Region. Auch Spaziergänger und Ausflügler zieht es ans Gewässer. Wäre da nicht ein Platz für die Uferpause eine gute Idee? Das findet der Ladenburger Philipp Karl schon länger: „Der Neckar wird zu wenig bespielt.“ Karl kennt sich aus damit, landschaftlich Reizvolles ohne großen Aufwand mit gastronomischen Pop-up-Angeboten zu verbinden: Mit Geschäftspartner Nico Machauer von der mobilen Cocktailbar Art of Drinks hat Karl in Schriesheim die Rebenpause am Kelterhaus der Winzergenossenschaft eröffnet. In Leutershausen betreiben sie seit kurzem den Weinblick.