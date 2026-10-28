Dreifacher Triumph für den Dirigenten

Oberflockenbach. Gleich zweimal durfte beim Sängerbund Oberflockenbach gejubelt werden: Beim 13. Badischen Chorwettbewerb in Bühl wurden sowohl der Männerchor als auch der Gemischte Chor mit dem Titel „Meisterchor“ ausgezeichnet. Für Chorleiter Alexander Schmitt fiel die Bilanz sogar noch besser aus. Auch der von ihm geleitete Liederkranz Altenbach holte den Titel. Damit durfte sich der Dirigent an einem Tag über drei Auszeichnungen freuen.

Insgesamt 40 Chöre stellten sich im Bürgerhaus „Neuer Markt“ der fünfköpfigen Jury. Der Sängerbund war mit drei Ensembles angereist, die sich über Monate intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet hatten. Die Anreise erfolgte mit Bus und Autos. Für die Sängerinnen und Sänger bot die Veranstaltung nicht nur die Chance auf eine Auszeichnung, sondern auch den Vergleich mit anderen Ensembles und die Bewertung durch eine Fachjury.

Den Auftakt machte der Frauenchor unter Burkhard Hildebrandt. Mit „Lieblingsmensch“ von Namika, Max Regers „Abendgang im Lenz“, „Prayer of the Children“ und „Ich seh dich“ von MAYBEBOP spannten die Sängerinnen einen Bogen von Pop bis Romantik. Der Chor stellte sich nach vielen Jahren erstmals wieder einem solchen Wettbewerb. Zum angestrebten Titel reichte es zwar nicht, doch die Teilnahme bot wertvolle Erfahrungen. Vor allem die stilistischen Gegensätze zwischen dem Popsong, romantischer Chormusik und den modernen Titeln machten die Bandbreite des Repertoires deutlich.

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Anschließend war der Männerchor unter Alexander Schmitt an der Reihe. Er setzte auf ein anspruchsvolles Programm mit vier unterschiedlichen Werken: „Mis on inimene?“ von Pärt Uusberg, „Song of the Blacksmith“, Franz Schuberts „Die Nacht“ und das Spiritual „Joshua Fit the Battle of Jericho“. Die Stücke verlangten sowohl feine dynamische Abstimmung als auch rhythmische Präzision und kraftvollen Ausdruck. Die intensive Vorbereitung zahlte sich aus: Der Männerchor erhielt zum dritten Mal den Meisterchortitel.

Auch der Gemischte Chor, ebenfalls von Schmitt geleitet, überzeugte die Jury. Auf dem Programm standen Carl Orffs „Odi et amo“ und „Es führt über den Main“, das Stefan Flügel 2024 eigens für das Ensemble arrangiert hatte. Dazu kamen Mendelssohns anspruchsvolles, teilweise achtstimmiges „Richte mich, Gott“ sowie „Father Thunder“ von Laura Jēkabsone. Bei diesem Werk ahmten die Sänger mit Klatschen und Stampfen Donner und Regen nach. Das Zusammenspiel von Gesang und Körperrhythmik setzte einen ungewöhnlichen Schlusspunkt. Auch das Arrangement von „Es führt über den Main“ hatte für den Chor einen besonderen Bezug: Es war 2024 beim Harmonie Festival uraufgeführt worden.