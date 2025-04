Drive-in-Bäcker und Waschstraße - so soll sich das Minera-Gelände in Hemsbach wandeln

Hemsbach. Die Tage der unschönen Gewerbebrache am westlichen Ortseingang von Hemsbach sind gezählt: Abbruch und Neugestaltung dürften zwar noch einige Monate dauern, der Gemeinderat hat aber am Montagabend die für die Neubebauung am Wareham-Kreisel erforderliche Bebauungsplanänderung einen Schritt weitergebracht. Das Gremium billigte einstimmig den Planentwurf, der jetzt öffentlich ausgelegt werden soll. Bürger haben dann die Möglichkeit, Anregungen und Kritik vorzubringen. Auch wird der Entwurf den sogenannten Trägern öffentlicher Belange, also Behörden, Stromversorgern und ähnlichen Einrichtungen, zur Stellungnahme vorgelegt.