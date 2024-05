Café am westlichen Ortseingang in Hemsbach

Es geschehen noch Zeichen und Wunder: Die Tage der unschönen Gewerbebrache am Wareham-Kreisel in Hemsbach könnten gezählt sein. Das Rathaus bewertet ein neues Projekt der Minera positiv, anstelle der Gebäudes des ehemaligen Autohauses eine Bäckerei mit Café samt Drive-in-Terminal, Ladesäulen in Verbindung mit Carport-PV-Anlage sowie eine Waschstraße einzurichten, und spricht sich dafür aus, den vor knapp zehn Jahren aufgestellten Bebauungsplan „Nördlich der Hüttenfelder Straße“ zu ändern. Jetzt ist der Gemeinderat gefragt, der sich am kommenden Montag, 13. Mai, damit beschäftigen wird.