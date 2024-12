Neue Pläne in Hemsbach für Bäckerei und Café

Die Tage der Gewerbebrache am westlichen Stadteingang von Hemsbach sind gezählt. Der Plan der Bäckereikette Görtz, auf dem Minera-Gelände in einem Ladengeschäft und an einem Drive-in-Terminal Backwaren zu verkaufen und ein Café zu betreiben, soll mit einer Änderung des Bebauungsplanes „Nördlich der Hüttenfelder Straße“ ermöglicht werden. Der Gemeinderat entscheidet in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am Montag, 16. Dezember, über die Entwurfsplanung und weitere Verfahrensschritte.