Einbrecher, Tannendiebe und Schlägergruppe

Am Samstagabend gegen 21 Uhr ereignete sich in Weinheimer Ortsteil Oberflockenbach auf der Steinklingener Straße (K 4124) ein Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben verlor der 19-jährige Fahrer eines BMW M3 aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte etwa acht Meter die Böschung hinunter und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Beifahrer blieb unverletzt. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufgrund der Lage schwierig und dauerte bis etwa 1.45 Uhr. Die Polizei geht von einem Totalschaden am Fahrzeug aus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.