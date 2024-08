Endspurt am Laudenbacher Bahnhof

In drei Wochen soll die Sanierung des Bahnhofsumfeldes in Laudenbach abgeschlossen sein. Zumindest die Baumaßnahmen. Ab 7. Oktober werden dann Bäume und Sträucher gepflanzt. Damit ist die bauausführende Firma Böttinger Garten- und Landschaftsbau aus Dossenheim sehr viel schneller mit dem Projekt fertig geworden als gedacht. Deadline war an sich das Jahresende.