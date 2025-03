Weinheim. Herausforderungen sind da, um sie anzunehmen und zu meistern. So sieht das auch Phileas Fogg. Der wagemutige Gentleman aus London geht eine riskante Wette ein: In 80 Tagen will er die Welt umrunden. In Weinheim können Zuschauer die große Reise am 10. April in der Stadthalle genießen.