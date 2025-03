"Pasta e Basta": Kulinarik auf der Bühne der Weinheimer Stadthalle

Weinheim. Die Melodie der italienischen Sprache, der Zauber ihrer Musik und nicht zuletzt die so beliebte italienische Pasta haben den Tübinger Autor und Regisseur Dietmar Loeffler von jeher fasziniert. So entstand seine Idee, eine Komödie zu schreiben, die in einer italienischen Küche spielt, in der das Kochen ebenso wichtig ist wie die Musik. In Zusammenarbeit mit den Hamburger Kammerspielen wurde das amüsante Stück „Pasta e Basta“ umgesetzt, in dem die gesamte Küchenbrigade Gold in den Kehlen hat.