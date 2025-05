Entlastung der Hemsbacher A5-Abfahrten ist absehbar

Hemsbach. Die Ampeln an den Autobahnzubringern sorgen weiter für Verdruss bei den Menschen. Ein Mann berichtet jetzt, dass er vorgestern, von Hüttenfeld kommend, fünf Minuten in der Schlange stand, „ohne dass nur ein Auto über die Ampel gekommen ist“. Schließlich wich er auf die Umgehung aus und nahm zehn Kilometer Umweg in Kauf. Gerade der Feierabendverkehr wird aktuell zur Herausforderung. Verantwortlich dafür sind die Ampelanlage, die aufgebaut wurde, nachdem man wegen der Baustelle am Weinheimer Kreuz die A5 nicht mehr Richtung Stadt verlassen kann, sondern den Umweg über Hemsbach nehmen muss.