Feuerwehr rückt zu Wohnungsbrand in Weinheim aus – und findet brennenden Mülleimer

Weinheim. Gemeldeter Wohnungsbrand, unklare Rauchentwicklung: Die Feuerwehr Weinheim ahnte am Dienstagabend Schlimmes. Mit mehreren Einsatzfahrzeugen sind die Brandbekämpfer in die Straße Am Schlossberg ausgerückt. Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus: Nicht die Wohnung ist in Brand geraten, sondern nur ein Mülleimer auf dem Balkon. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist das Feuer schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte von den Bewohnern gelöscht worden.

Einen Löschangriff inklusive Atemschutzmasken hatten die Einsatzkräfte aus Weinheim und Lützelsachsen-Hohensachsen zwar vorbereitet, bei der Kontrolle von Balkon sowie angrenzender Wohnbereiche stellte sich aber heraus, dass das Feuer tatsächlich bereits komplett erloschen war. Nach rund einer Stunde war der Einsatz damit auch für die zusätzlich angerückte Polizei und den Rettungsdienst beendet.

Dass ein Brand auf einem Balkon nicht immer derart glimpflich ausgehen muss, hatte die Feuerwehr erst am Montagmorgen in der Weinheimer Hildastraße feststellen müssen. Dort war der Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus aufgrund einer brennenden Kerze auf dem Balkon in Brand geraten. Das Feuer breitete sich rasch auch auf den Keller aus. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird aber auf 100.000 Euro geschätzt.