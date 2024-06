Festival "Rock gegen Rechts" in Weinheim

Als am Freitagnachmittag in Weinheim das Festival „Rock gegen Rechts“ im Schlosshof startete, zeigte das Thermometer 30 Grad. Die Zuschauerreihen waren noch licht und die erste Band, die „Delta-Bulls“ aus dem Rhein-Neckar-Delta, hatten es nicht leicht, die Menschen zum Tanzen zu bringen. Doch wenn es darum geht, Musik als Instrument gegen die rechte Szene einzusetzen, geht es in der Regel um jene Songs, die eine Liaison zwischen Rock und Politik eingegangen sind und denen kann man auch einfach nur zuhören.