Friseur-Azubis zeigen Herz: Gratis-Haarschnitt für Weinheimer Wohnsitzlose

Die Friseur-Azubis der Hans-Freudenberg-Schule haben ein großes Herz bewiesen. Die Nachwuchs-Stylisten aus dem ersten und zweiten Lehrjahr beschlossen, ihre Fähigkeiten ehrenamtlich einzusetzen und wohnsitzlosen Menschen eine Freude zu machen.

Foto: Hans-Freudenberg-Schule Egal ob mit Schere oder Maschine geschnitten - die Azubis setzten für jeden den passenden Haarschnitt um.

Ein Friseursalon der besonderen Art

Anstatt nur in ihren Klassenräumen oder im Friseursalon zu üben, packten sie ihre Scheren, Rasierer und Föhne und zogen mit ihren Lehrerinnen Tanja Nix und Nathalie Haller in die Caritas-Tagesstätte. Dort verwandelten sie die Räume kurzerhand in einen Friseursalon für wohnsitzlose Menschen.

Foto: Hans-Freudenberg-Schule Die Friseur-Azubis waren konzentriert bei der Arbeit.

Schnipp, schnapp – Haare ab!

Es wurde geschnippelt und gestylt, was das Zeug hält: Rund 25 Frauen und Männer nahmen das Angebot an, sich von den Azubis verschönern zu lassen. Doch es ging um mehr als nur um neue Frisuren. „Ein neuer Haarschnitt kann Wunder wirken“, erzählte Lehrerin Tanja Nix. „Ein Mann, der vorher lange Haare hatte, ließ sich einen Kurzhaarschnitt verpassen und war kaum wiederzuerkennen. Er war so dankbar, dass er kurz darauf mit einem großen Blumenstrauß zurückkam.“ Geld nahmen die Azubis keines – das Strahlen der Menschen war Belohnung genug.

Ein Tag voller guter Gefühle

Für die Azubis war der Tag ein voller Erfolg. Sie konnten nicht nur ihre Fähigkeiten verbessern, sondern auch lernen, wie wichtig soziales Engagement ist. „Es war eine Win-win-Situation“, so Nix. Das Projekt „Haarschnitte mit Herz“ kam so gut an, dass es in Zukunft regelmäßig stattfinden soll. Der nächste Termin ist schon in Planung!

Übrigens: Wer mehr über den Friseurberuf und die Ausbildung an der Hans-Freudenberg-Schule erfahren möchte, findet alle Infos auf der Homepage der Schule unter www.hfswe.de