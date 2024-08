Für knapp 5 Millionen Euro: Freudenberg-Villa steht zum Verkauf

Von vorne sieht sie elegant, aber wenig spektakulär aus, die weiß gestrichene Villa mit dem auffälligen Erker an der Lützelsachsener Straße 24 in Weinheim. Doch der Schriftzug neben der Haustür atmet Geschichte. "Richard Freudenberg" ist dort zu lesen in schwarzen, geschwungenen Buchstaben. Der Name des Unternehmers und Politikers wird vor allem von älteren Weinheimern noch heute mit Ehrfurcht ausgesprochen.