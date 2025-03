Gemeinderat stellt Weinheim 500.000 Euro für Flurneuordnung zur Verfügung

Weinheim. Mehr Handlungsspielraum für die Stadtentwicklung verschafft sich Weinheim durch den Ankauf von weiteren Grundstücken im Rahmen der Flurneuordnung in Sulzbach. Der Gemeinderat stellte dafür jetzt einstimmig bis zu 500.000 Euro zur Verfügung. „Ich plane allerdings nicht, das ganze Geld auf den Kopf zu hauen“, versprach Oberbürgermeister Manuel Just. Er will dem Gemeinderat nach 300.000 Euro eine Wasserstandsmeldung geben.