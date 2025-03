Gemeinschaftspraxis nimmt Arbeit in Gesundheitszentrum in Hirschberg auf

Hirschberg. Das Telefon stand nicht still, mit der Terminvergabe war die Hirschberger Gemeinschaftspraxis von Dr. Michael Melcher allerdings erst einmal etwas vorsichtig am ersten Tag am neuen Standort. Er bietet fortan zusammen mit vier Kollegen – dem Kardiologen Dr. Eckhard Willersinn sowie den Allgemeinmedizinern Dr. Sebastian Zencke, Dr. Rosel Willenbacher und Dr. Eva Rastogi – seine medizinischen Dienste im neuen Gesundheitszentrum an der Ecke Raiffeisenstraße/Hauptstraße in Leutershausen an. Die Gemeinschaftspraxis, die vorher zwei Standorte an der Raiffeisenstraße und der Fenchelstraße hatte, ist der erste Mieter in dem Neubau, den die Volksbank Kurpfalz realisiert. Der Umzug fand in der vergangenen Woche statt.