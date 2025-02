Hirschberg: Gesundheitszentrum Leutershausen fast fertig

Hirschberg/Leutershausen. Irgendwann wurde es dann gestern Morgen doch ein wenig eng in der Raiffeisenstraße. Ulrich Schulz vom Architekturbüro Kopp und Sättele wechselte für ein paar stressige Minuten in die Rolle des Verkehrslotsen, als gefühlt ein Dutzend Lastwagen und Sprinter die Baustelle anfuhr. Endspurt beim Neubau des Ärzte- und Apothekerhauses an der Ecke zur Hauptstraße: Während die Gemeinschaftspraxis von Dr. Michael Melcher in der Hochphase des Umzuges ist, wurde gleichzeitig auch noch das Gerüst für die Arbeiten an der Hausfassade geliefert und – weil dies noch nicht reichte – standen auch die Lieferanten einer elektrischen Schiebetür auf der Matte. Das Verkehrschaos, das durch das gleichzeitige Auftauchen verschiedener Lieferanten und Umzugsfahrzeuge ausgelöst wurde, lichtete sich allerdings schnell. Um halb zehn war davon nichts mehr zu merken und Schulz eilte zum nächsten Termin.