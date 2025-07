Foto: Kathrin Oeldorf

Ein Meilenstein in der Gesundheitsversorgung für Hirschberg: In der Hauptstraße 14 wurde am Samstag das Gesundheitszentrum mit Ärztehaus Hirschberg, Orthopädie und Löwenapotheke offiziell eingeweiht. Bauherr ist die Volksbank Kurpfalz, die fünf Millionen Euro investiert.