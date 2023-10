Die medizinische Versorgung aufrechterhalten

Die Birkenauer Gemeindevertretung gibt erneut grünes Licht für den Bebauungsplan „Nordwestlich der Apfelstraße“ in der Gemeinde Birkenau. Bei der Sitzung am Dienstagabend entschieden sich 21 Mandatsträger für das Vorhaben bei sechs Gegenstimmen aus den Reihen der Grünen. Der Vorsitzende des Ausschusses für Bau-, Umwelt-, Energie- und Verkehr (BUEV), Marc Steinmann, führte die mehrheitlich getroffene Beschlussempfehlung des Ausschusses aus. Er ging auch darauf ein, warum die Gemeinde eine bürokratische Extrarunde drehen muss, um den Aufstellungsbeschluss auf den Weg zu bringen. In dessen Zuge soll ein Grundstück zur Wohnbebauung erschlossen werden.