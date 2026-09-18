Kriminalität

Hemsbach: Einbrecher schlagen Glasfront eines Supermarktes ein

Mit brachialer Gewalt verschaffen sich Unbekannte Zugang zu einem Geschäft in Hemsbach - und hinterlassen einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben (Symbolbild).

Hemsbach. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag, 18. September, gewaltsam in einen Hemsbacher Supermarkt in der Bray-sur-Seine-Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei schlugen die Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand die Glasfront des Geschäftes ein und gelangten so ins Innere. Die Eindringlinge stahlen Tabakwaren und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003 0 zu melden.

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