Hemsbach: Unbekannte zerkratzen Skoda – Schaden geht in die Tausende
Ein geparkter Skoda ist in Hemsbach erheblich beschädigt worden. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Hemsbach. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag den Lack eines in Hemsbach geparkten Skodas zerkratzt. Nach Angaben der Polizei war das Auto vor einem Wohnanwesen in der Straße An der Schießmauer abgestellt. Die gesamte rechte Fahrzeugseite wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Hemsbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003 0 zu melden.