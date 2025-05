Hirschberg: Unbekannter beschädigt Jaguar und flüchtet

Hirschberg. Ein bisher unbekannter Autofahrer hat zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 10 Uhr auf einem Hotelparkplatz in der Hirschberger Landstraße einen Jaguar beschädigt. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle. Der Jaguar wurde an der Stoßstange sowie am Radkasten auf der Fahrerseite gestreift. Der Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfalldelikt geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 10030 zu informieren. (bw)