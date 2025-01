Illegale Altreifenentsorgung in Weinheim: Ermittler landen Treffer

In den kommenden Tagen wird ein Umweltsünder aus der Region einen saftigen Bußgeldbescheid in seinem Briefkasten vorfinden. Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte, konnten die Ermittler im Fall der illegalen Altreifenentsorgung im Rippenweierer Wald Anfang Dezember einen Erfolg verbuchen. Zur Erinnerung: Damals wurden von einer Fußgängerin 80 Altreifen am Rande eines Feldwegs im Weinheimer Ortsteil entdeckt. Mindestens auf einem Reifen befand sich eine Kennzeichnung, die auf ein Nummernschild mit der Abkürzung „HP“ hinwies. Die Spur führte demnach nach Hessen.