Jellycat-Trend bei WNOZ: „Wachenburg und Windeck würde ich Mama schenken!“
Wir sind auf den Trend aufgesprungen und haben Weinheimer Wahrzeichen mit Hilfe von KI neu gedacht. Der Instagram-Post erreichte Zehntausende Nutzer, sie wünschten sich weitere Motive – die wir exklusiv in diesem Artikel präsentieren.
Weinheim. Wir sind auf den Trend aufgesprungen und haben unsere Weinheimer Wahrzeichen neu gedacht. Herausgekommen sind flauschige Jellycat-Plüschtiere. Mit Unterstützung von KI sind fünf ganz besondere Charaktere entstanden – inspiriert von unserer Stadt.
Mehr als 740 Nutzer haben in unserem Instagram-Beitrag von Freitag ein Herz hinterlassen – also mit einem „Gefällt mir“ markiert. Insgesamt hat der Beitrag mehr als 43.000 Aufrufe erzielt. Mehr als 80 Nutzer haben Kommentare auf dem WNOZ-Instagram-Kanal hinterlassen. Wir haben gefragt, welches Plüschtier sich unsere Nutzer am liebsten nach Hause holen würden oder welche Orte aus Weinheim als Kuschelversion noch fehlen. Das sind die Reaktionen.
Instagram-Nutzerin „m_k_1518“ hat einen klaren Favoriten: „Die Windeck würde ich sofort meinem Papa schenken. Er ist dort geboren und aufgewachsen. Meine Oma und Opa haben die Windeck lange bewirtet“, schreibt sie.
Die Windeck im Kuschelformat stößt bei einigen Nutzern auf große Beliebtheit, aber auch andere Versionen kommen gut an. „Loooraaa“ schreibt: „Exotenwald“ und wünscht sich „an den Händen eine Klettfunktion, um die Bäume auch voneinander trennen zu können“. Nutzerin „angel_511_ique“ schließt sich an und wünscht sich: „Den Exotenwald, weil ihn mein Schatz so toll findet“.
„Kiroya19“ kann sich schon genau vorstellen, an wen die kuscheligen Jellycats gehen würden: „Ich würde alle nehmen. Wachenburg und Windeck würde ich Mama schenken! Exotenwald und Hermannshof kommen zu mir, und mit Miramar darf der Kleine spielen.“
Der Hermannshof als Kuschelversion steht ebenfalls bei einigen Nutzern hoch im Kurs. Weitere Reaktionen auf die WNOZ-Jellycats sind „Wie cool ist das denn?“, „Ich finde alle supersüß“ oder „Ich hätte die gerne alle.“ Welche Exemplare Nutzerin „mariola_010720“ am besten gefallen? „Schwer zu sagen, alle super schön. Hermannshof und Windeck, wenn ich mich entscheiden müsste. Aber lieber alle!“
Auch wenn die Reaktionen durchweg positiv sind, so würden sich Nutzer noch weitere „Kuscheltiere“ wünschen: „Ein Symbol zur Kerwe“, schreibt „Stefan_w91“. „Fliegenpilz1968“ schreibt: „Mir fehlt die Zeder“. Gemeint ist die Libanon-Zeder im Weinheimer Schlosspark, die mittlerweile auch ein Nationalerbe-Baum ist. Aber auch der Rote Turm fällt mehrfach als Wunsch für ein weiteres KI-Kuscheltier.
Und voilà, unser Marketing-Team hat weitere plüschige Wahrzeichen geliefert:
Ursprünglich sind Jellycats beliebte und echte Plüschtiere aus England. In jüngerer Vergangenheit sind auch Medienunternehmen auf den Trend aufgesprungen und haben Orte und Wahrzeichen mit Hilfe von KI in kuschelige Wesen im Stil von Jellycat verwandelt. So auch die WNOZ. (dls)