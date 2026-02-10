Reaktionen auf Instagram

Jellycat-Trend bei WNOZ: „Wachenburg und Windeck würde ich Mama schenken!“

Wir sind auf den Trend aufgesprungen und haben Weinheimer Wahrzeichen mit Hilfe von KI neu gedacht. Der Instagram-Post erreichte Zehntausende Nutzer, sie wünschten sich weitere Motive – die wir exklusiv in diesem Artikel präsentieren.

Besonders gut angekommen bei unseren Nutzern: Die Wachenburg in Weinheim. Foto: WNOZ / KI-generiert
Besonders gut angekommen bei unseren Nutzern: Die Wachenburg in Weinheim.

Weinheim. Wir sind auf den Trend aufgesprungen und haben unsere Weinheimer Wahrzeichen neu gedacht. Herausgekommen sind flauschige Jellycat-Plüschtiere. Mit Unterstützung von KI sind fünf ganz besondere Charaktere entstanden – inspiriert von unserer Stadt.

Mehr als 740 Nutzer haben in unserem Instagram-Beitrag von Freitag ein Herz hinterlassen – also mit einem „Gefällt mir“ markiert. Insgesamt hat der Beitrag mehr als 43.000 Aufrufe erzielt. Mehr als 80 Nutzer haben Kommentare auf dem WNOZ-Instagram-Kanal hinterlassen. Wir haben gefragt, welches Plüschtier sich unsere Nutzer am liebsten nach Hause holen würden oder welche Orte aus Weinheim als Kuschelversion noch fehlen. Das sind die Reaktionen.

Instagram-Nutzerin „m_k_1518“ hat einen klaren Favoriten: „Die Windeck würde ich sofort meinem Papa schenken. Er ist dort geboren und aufgewachsen. Meine Oma und Opa haben die Windeck lange bewirtet“, schreibt sie.

Eine Plüschversion von der Burgruine Windeck. Foto: WNOZ / KI-generiert
Eine Plüschversion von der Burgruine Windeck.

Die Windeck im Kuschelformat stößt bei einigen Nutzern auf große Beliebtheit, aber auch andere Versionen kommen gut an. „Loooraaa“ schreibt: „Exotenwald“ und wünscht sich „an den Händen eine Klettfunktion, um die Bäume auch voneinander trennen zu können“. Nutzerin „angel_511_ique“ schließt sich an und wünscht sich: „Den Exotenwald, weil ihn mein Schatz so toll findet“.

Exotenwald: Eine Nutzerin wünschte sich eine Klettefunktion, um die Bäume voneinander trennen zu können. Foto: WNOZ / KI-generiert
Exotenwald: Eine Nutzerin wünschte sich eine Klettefunktion, um die Bäume voneinander trennen zu können.

„Kiroya19“ kann sich schon genau vorstellen, an wen die kuscheligen Jellycats gehen würden: „Ich würde alle nehmen. Wachenburg und Windeck würde ich Mama schenken! Exotenwald und Hermannshof kommen zu mir, und mit Miramar darf der Kleine spielen.“

Der Bezug zum Miramar liegt hier auf der Hand. Foto: WNOZ / KI-generiert
Der Bezug zum Miramar liegt hier auf der Hand.

Der Hermannshof als Kuschelversion steht ebenfalls bei einigen Nutzern hoch im Kurs. Weitere Reaktionen auf die WNOZ-Jellycats sind „Wie cool ist das denn?“, „Ich finde alle supersüß“ oder „Ich hätte die gerne alle.“ Welche Exemplare Nutzerin „mariola_010720“ am besten gefallen? „Schwer zu sagen, alle super schön. Hermannshof und Windeck, wenn ich mich entscheiden müsste. Aber lieber alle!“

Unser Jellycat zum Herrmannshof. Foto: WNOZ / KI-generiert
Unser Jellycat zum Herrmannshof.

Auch wenn die Reaktionen durchweg positiv sind, so würden sich Nutzer noch weitere „Kuscheltiere“ wünschen: „Ein Symbol zur Kerwe“, schreibt „Stefan_w91“. „Fliegenpilz1968“ schreibt: „Mir fehlt die Zeder“. Gemeint ist die Libanon-Zeder im Weinheimer Schlosspark, die mittlerweile auch ein Nationalerbe-Baum ist. Aber auch der Rote Turm fällt mehrfach als Wunsch für ein weiteres KI-Kuscheltier.

Und voilà, unser Marketing-Team hat weitere plüschige Wahrzeichen geliefert:

Der Rote Turm. Das Original steht in der Nähe vom Marktplatz in Weinheim. Foto: WNOZ / KI-generiert
Der Rote Turm. Das Original steht in der Nähe vom Marktplatz in Weinheim.
Der Blaue Hut steht im Schlosspark. Foto: WNOZ / KI-generiert
Der Blaue Hut steht im Schlosspark.

Neu im Plüschsortiment: Die Libanon-Zeder aus dem Schlosspark. Foto: WNOZ / KI-generiert
Neu im Plüschsortiment: Die Libanon-Zeder aus dem Schlosspark.
Von vielen Nutzern gewünscht war ein Symbol für die Weinheimer Kerwe, wir haben uns für die Rutsche entschieden. Foto: WNOZ / KI-generiert
Von vielen Nutzern gewünscht war ein Symbol für die Weinheimer Kerwe, wir haben uns für die Rutsche entschieden.

Ursprünglich sind Jellycats beliebte und echte Plüschtiere aus England. In jüngerer Vergangenheit sind auch Medienunternehmen auf den Trend aufgesprungen und haben Orte und Wahrzeichen mit Hilfe von KI in kuschelige Wesen im Stil von Jellycat verwandelt. So auch die WNOZ. (dls)

Zu guter Letzt „Der Weinheimer Krebs“. Im Sommer 2025 waren mehrere dieser Tierchen in Brunnen und Kneippbad aufgetaucht. Foto: WNOZ / KI-generiert
Zu guter Letzt „Der Weinheimer Krebs“. Im Sommer 2025 waren mehrere dieser Tierchen in Brunnen und Kneippbad aufgetaucht.

