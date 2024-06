Keine Datenübertragung vom Pegel Weinheim

Eigentlich sind die Arbeiten am Pegel Weinheim , nahe der Peterskirche, seit dem Frühjahr 2022 abgeschlossen. Doch aktuelle Werte sucht man – wie gestern kurz gemeldet – auf der Homepage der Hochwasservorhersagezentrale vergeblich. Auf WN-Nachfrage teilte das zuständige Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe am Montag mit: „Der Pegel liefert Daten, jedoch können diese aufgrund der noch nicht funktionierenden Datenübertragung nicht öffentlich (online) eingesehen werden. Die technischen Arbeiten sollen in Abstimmung mit der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) bis Ende Juni 2024 abgeschlossen sein.“

Feuerwehr hat auch keinen Zugriff auf Daten

Doch nicht nur die Öffentlichkeit hat bislang keinen Zugriff auf die Daten, sondern auch die Freiwillige Feuerwehr, wie Kommandant Ralf Mittelbach bestätigt: „Wir sind immer noch auf die Messlatten an der Weschnitz angewiesen. Diese werden bei Wetterentwicklungen wie am Wochenende von der Feuerwehr und dem Bauhof gesichtet.“

Rhein-Pegelstände steigen an: Einschränkungen in Schifffahrt

Das RP verweist in seiner Stellungnahme zwar darauf, dass die Wasserstandmessungen am zweiten Weinheimer Pegel (Seilkrananlage), der etwa 120 Meter vom Pegel „Weschnitz“ entfernt ist, in der Hochwasservorhersage einsehbar sind. Aber in einer früheren Mitteilung hatte die Behörde auch erklärt, dass der Wasserstand dort nicht eindeutig bestimmt werden könne, „da die nahe liegende Abfahrtsrampe bei erhöhten Wasserständen Turbulenzen und somit Wellengang erzeugt“.