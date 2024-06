Keine Unwettereinsätze in Weinheim, aber drei Brände

Die bedrohlichen Unwetterwarnungen sorgten am Samstag auch bei der Weinheimer Feuerwehr für erhöhte Alarmbereitschaft. Doch zum Glück wurde die Stadt von Orkanböen, Gewitter und Hagel verschont, die der Deutsche Wetterdienst noch am Samstagmorgen für Weinheim und die Region vorausgesagt hatte. So konnte auch das Familienfest der gesamten Weinheimer Feuerwehr, das in diesem Jahr von der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen in der Wache Süd organisiert wurde, „einsatzfrei“ gefeiert werden. Dafür mussten die Einsatzkräfte allerdings am Sonntag gleich zu drei Brandeinsätzen ausrücken. In der Liststraße brannte ein Pizzaofen, in der Alten Landstraße ein Wäschetrockner und in der Junkersstraße ein Auto.