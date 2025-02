Kinofilm über Weinheim als Heimat: Wie war das Leben in den 1960ern?

Weinheim. Die alte Heimat kann man sich nicht aussuchen. Man wird in sie hineingeboren. In früheren Zeiten verbrachten Menschen im Normalfall ihr ganzes Leben an einem Ort. Es sei denn, wirtschaftliche Not oder Vertreibung zwangen sie, ihre Heimat zu verlassen. Deshalb war Heimat auch schon immer ein geografischer und sozialer Raum, den man sich durch einen schöpferischen Prozess aktiv aneignen kann, wie es die Kulturanthropologin Ina-Maria Greverus formuliert.