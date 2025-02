Modernes Theater: Emotionale Migrationsgeschichte und das Leben in 60er Jahren in Weinheim

Weinheim. Es waren emotionale Erinnerungen an eine Kindheit in Weinheim und doch zwischen den Welten. „Wir waren zerrissene Kinder“, beschrieb Stella Kirgiane-Efremidou, deutsch-griechische Kommunalpolitikerin, ihr Aufwachsen im Odenwald. „In Deutschland die Griechen und in Griechenland die Deutschen.“ Carmen Salazar, die schon früh in ihrer Jugend Deutsch genauso gut gesprochen hat wie ihre Muttersprache, Spanisch, erinnerte sich an den ersten Schulbesuch, als der Lehrer das Gastarbeiterkind in die letzte Reihe setzte. Sie sollte „mal was malen“. Dass dieses dunkelhaarige Mädchen schon Deutsch konnte, lag außerhalb seiner Vorstellungskraft. Rosina Basile, die in Kalabrien geboren wurde und im Alter von sechs Jahren ihrem Vater ins deutsche Wirtschaftswunderland kam, hat über diese Zerrissenheit sogar ein Gedicht geschrieben. Sie trug es am Sonntagmorgen im bis auf den letzten Platz besetzten Kino „Modernes Theater“ vor. Zuerst auf Italienisch, dann auf Deutsch. Dazwischen stockte ihre Stimme.