Lachtränen in Weinheim: Martina Schwarzmann glänzt „ganz einfach“

Was ist an der bayerischen Kabarettistin Martina Schwarzmann so besonders, dass all ihre Vorstellungen in kurzer Zeit ausverkauft sind? So auch die Weinheimer Stadthalle. Wie sehr die Ulknudel mit der unspektakulären Frisur und der dezenten Brille von ihren Fans verehrt wird, erlebte man an diesem Abend, obwohl es nicht immer einfach war, ihrem derben oberbayerischen Dialekt zu folgen. Da hatte es die eigens aus Bayern angereiste Fangruppe leichter. Doch Martina Schwarzmann scheint einen Sensor für sprachliche Verständigungsprobleme zu haben, wenn sie hin und wieder zu hochdeutschen Übersetzungen greift. Nicht umsonst heißt ihr Programm „Ganz einfach“, denn es ist das Einfache und das Alltägliche, womit sie es schafft, ihr Publikum nahezu ununterbrochen zum Lachen zu bringen.