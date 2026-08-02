Laudenbach: Motorradfahrer bei Unfall verletzt
In der Heinrich-Lanz-Straße in Laudenbach hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet.
Laudenbach. Eine 33-jährige Fiat-Fahrerin ist am Freitag gegen 16.20 Uhr in der Heinrich-Lanz-Straße in Laudenbach mit einem 18-jährigen Kraftradfahrer zusammengestoßen. Die Frau wollte in eine Tiefgarage einfahren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei übersah sie dabei den entgegenkommenden Kraftradfahrer.
Der Zusammenstoß schleuderte den 18-Jährigen von seinem Kraftrad. Er blieb unter einem geparkten Auto liegen und erlitt einen Knochenbruch. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen bei 25.000 Euro.