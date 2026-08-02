Blaulicht

Laudenbach: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

In der Heinrich-Lanz-Straße in Laudenbach hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet.

Polizei. Foto: Marco Schilling
Polizei.

Laudenbach. Eine 33-jährige Fiat-Fahrerin ist am Freitag gegen 16.20 Uhr in der Heinrich-Lanz-Straße in Laudenbach mit einem 18-jährigen Kraftradfahrer zusammengestoßen. Die Frau wollte in eine Tiefgarage einfahren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei übersah sie dabei den entgegenkommenden Kraftradfahrer.

Der Zusammenstoß schleuderte den 18-Jährigen von seinem Kraftrad. Er blieb unter einem geparkten Auto liegen und erlitt einen Knochenbruch. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen bei 25.000 Euro.

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