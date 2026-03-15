Konzertkritik Magdalena Ganter trifft in Weinheim mitten ins Herz Warum das Konzert auf der Studiobühne zu einem besonders intensiven Erlebnis wurde. von Margit Raven 16.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Fritz Kopetzky Magdalena Ganter zeigte auf der Studiobühne ihre ganze künstlerische Bandbreite. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: