Konzertkritik

Magdalena Ganter trifft in Weinheim mitten ins Herz

Warum das Konzert auf der Studiobühne zu einem besonders intensiven Erlebnis wurde.

Magdalena Ganter zeigte auf der Studiobühne ihre ganze künstlerische Bandbreite. Foto: Fritz Kopetzky
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