Michael Kress ist Brot-Sommelier-Weltmeister

Weinheim/Düsseldorf. Am Ende konnte ihm keiner die Butter vom Brot nehmen. Michael Kress ist Weltmeister der Brot-Sommeliers – der erste seiner Zunft. Mit geschärften Sinnen und einem umfassenden Wissen schaffte es der 48-Jährige am Mittwoch, die Konkurrenz bei der Internationalen Bäckereiausstellung (iba) in Düsseldorf hinter sich zu lassen.