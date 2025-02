Weinheimer Michael Kress steht im Finale der Brot-Sommelier-Weltmeisterschaft

Weinheim/Düsseldorf. Für den Weinheimer Bäckermeister und Brotsommelier Michael Kress geht es auf der Internationalen Bäckereiausstellung (iba) in Düsseldorf um den Titel zum Brot-Sommelier-Weltmeister. Er setzte sich jetzt in einem Vorentscheid durch, an dem bereits 45 Brot-Sommeliers aus zwölf Ländern antraten. 16 von ihnen sind weitergekommen, darunter Kress, der seit 2023 seine Brotmanufaktur in der Weinheimer Nordstadt betreibt. Die Finalisten kommen sowohl aus europäischen Ländern, als auch aus den USA, Neuseeland oder von der Karibikinsel Aruba.