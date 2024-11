Michaela von Wedelstädt ist an ihrer Traumschule angekommen 

Michaela von Wedelstädt ist angekommen – in ihrer Traumschule, wie sie selbst sagt. Bereits am 6. Dezember 2023 hat sie die Schulleitung der Theodor-Heuss-Grundschule übernommen, am Mittwoch, 20. November, wird sie aber erst offiziell in ihr Amt eingeführt. Der Grund für die verspätete Feier waren Terminschwierigkeiten, immerhin wird in der Turnhalle auch ein Vertreter des Schulamtes erwartet.