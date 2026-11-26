Minusgrade und Glättegefahr im Südwesten
Zum Ende der Woche bleibt es in Baden-Württemberg kalt bis eisig. Wann Autofahrer wegen glatter Straßen besonders aufpassen müssen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich bis zum Ende der Woche auf niedrige Temperaturen und zum Teil Glättegefahr einstellen. Bei maximal minus drei bis plus zwei Grad bleibt es am Donnerstag voraussichtlich bewölkt und kalt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Oberschwaben und im Allgäu ist örtlich demnach auch mit ein paar Schneeflocken zu rechnen. Außerdem bleibt es windig.
DWD: Schneegeriesel und glatte Straßen
In der Nacht zu Freitag müssen sich die Autofahrerinnen und Autofahrer im Südwesten dann auf Schnee oder Schneegriesel sowie glatte Straßen einstellen. Örtlich könne es auch zu Nebel kommen, hieß es. Die Temperaturen in der Nacht sinken auf voraussichtlich minus eins bis minus sechs Grad.
Am Freitag geht es überwiegend stark bewölkt mit etwas Schnee oder Schneegriesel weiter. Bei minus drei bis plus zwei Grad ist auch mit schwachem Wind aus Richtung Nordost zu rechnen. Und auch in der Nacht auf Samstag bleibt es bewölkt und kalt: Die Temperaturen sinken der Vorhersage zufolge auf minus zwei bis minus sechs Grad.