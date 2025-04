Neuer Quartierspark in Weinheim-Lützelsachsen eröffnet

Weinheim. Oberbürgermeister Manuel Just und Ortsvorsteher Christian Lehmann haben den neuen Quartierspark im Weinheimer Stadtteil Lützelsachsen offiziell eröffnet. Der neue Spiel- und Bewegungspark wurde in den vergangenen Monaten auf einer ungenutzten Fläche zwischen der KiTa „Bärenbande“ und der Lärmschutzwand der Bahnschienen erbaut. Ortsvorsteher Christian Lehmann freute sich über das neue Angebot für Lützelsachsen und der beteiligten städtischen Stellen und lobte das Engagement der Jugendlichen des Stadtteils. Diese wurden nämlich von der Stadt über den Stadtjugendring Weinheim frühzeitig in die Planung einbezogen.