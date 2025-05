Neues Bürgerbüro in Hemsbach ist umgezogen

Hemsbach. Bernd Jung ist voll des Lobes. „Das hätte ich nie geglaubt, dass der Umzug in einem Tag abgeschlossen ist“, sagt der Leiter des städtischen Fachbereichs Bürgerdienste und strahlt. Um 8 Uhr am Morgen rückte das Umzugsunternehmen an, am Nachmittag um 16 Uhr war das Bürgerbüro am neuen Standort in Hemsbach aufgebaut.