Public Viewing: Mit dem AC Weinheim im EM-Fieber

Wo gibt es noch Public Viewing?

Am Sonntag, 23. Juni, lädt die Freiwillige Feuerwehr Weinheim an ihrem Tag der offenen Tür ab 20 Uhr zum Public Viewing ein. An diesem Tag spielt Deutschland gegen die Schweiz. Veranstaltungsort ist die Feuerwehrzentrale in der Bensheimer Straße 6.