Public Viewing im EM-Fandorf in Weinheim - alle Infos

Das EM-Fandorf in Weinheim öffnet seine Tore vom 14. Juni bis 14. Juli und bietet ein spannendes Public Viewing Erlebnis. Zu sehen sind dann in der Weststadt „alle Spiele, alle Tore“ der Fußball-EM und zwar live. Organisiert von der Firma RW Messen & Events und dem AC Weinheim, wird das Event hinter dem AC-Sportpark in der Waidallee stattfinden. Dort finden bis zu 5000 Fußballfans Platz, um die Europameisterschaft hautnah mitzuerleben.