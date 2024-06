Jubel im EM-Fandorf des AC Weinheim

Wow! Damit hatten wahrscheinlich selbst die größten Fans – und der Veranstalter RV Messen & Events auch nicht – gerechnet: Grob geschätzt strömten am Freitagabend zwischen 1500 und 2000 Anhänger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum EM-Fandorf des AC Weinheim in der Waidallee, um das Eröffnungsspiel gegen Schottland live mitzuerleben.

DJ „Speedy T“ versuchte vor dem Anpfiff, mit typischen Stadionsongs wie „Sweet Caroline“, „Tage wie dieser“ und – natürlich – „Völlig losgelöst“ die Stimmung bei den Fans anzukurbeln. Viele Deutschland-Trikots waren zu sehen. Vor allem die Shirts von Kroos, Musiala, Wirtz und "Oldie" Müller konnte man in der Menge entdecken. Fanhüte, Deutschlandfahnen und -hüte sowie vereinzelt auch erwartungsfrohe Fans, die ihr Gesicht in den Deutschlandfarben geschminkt hatten, mischten sich unters Fußballvolk, das bunt gemischt war - von Kindern und Jugendlichen über Erwachsene bis hin zu einigen Senioren, die sich in den "Hexenkessel AC-Wiese" wagten.

Auch wenn das sicher noch ausbaufähig ist, so war nach zehn Minuten der Jubel beim 1:0 durch Florian Wirtz und erst recht nach 20 Minuten beim 2:0 durch Jamal Musiala schon bis in die Weinheimer Weststadt zu hören. Erste Fangesänge wurden angestimmt, wobei in Weinheim - anders als in Fußballstadien üblich - der VIP-Gäste besonders präsent waren. Kein Wunder, dass Veranstalter Dieter Link und AC-Vorsitzender Klaus Lerchl mit dem Auftakt "mehr als zufrieden" waren. "So kann es gerne weitergehen", meinte Link.