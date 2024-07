Tausende Fans fiebern vor Großbildleinwand mit

Die Schlange an den Sicherheitskontrollen wollte am Freitag gar kein Ende mehr nehmen. Gut 250 Meter lang war sie, wenige Minuten vor dem Anpfiff des Viertelfinalspieles bei der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Spanien. Am Ende waren es wohl mehr als 6000 Besucher im EM-Fandorf des AC Weinheim in der Waidallee, wie der Veranstalter am Samstag mitteilte. Der Großteil drückte natürlich der deutschen Mannschaft die Daumen. Jede gute Szene der „Nagelsmänner“ wurde gefeiert, beklatscht und bejubelt.