Das kleine Sommermärchen im EM-Fandorf in Weinheim

Einmal noch gemeinsam mitfiebern, bangen, hoffen, jubeln oder traurig sein! Wenn am Sonntag um 21 Uhr das EM-Finale zwischen Spanien und England angepfiffen wird, dann ist das - nach vier Wochen Fußball pur - auch das "Endspiel" für das EM-Fandorf beim AC Weinheim in der Waidallee. Die Veranstalter, Ramona und Dieter Link von RW Messen & Events, möchten diese Zeit nicht missen. Im Gespräch mit der WNOZ-Redaktion schildern sie ihre Gänsehautmomente und reden über ihren Traum vom zweiten Sommermärchen, der fast wahr geworden wäre. "Wenn Deutschland den Handelfmeter im Viertelfinale gegen Spanien bekommen hätte, dann wären wir auch ins Finale gekommen", ist Dieter Link überzeugt.

Hätte, hätte, Fahrradkette. Es hilft ja nichts. Das weiß auch der Veranstalter, spätestens seit er das Public Viewing fürs Achtelfinale wegen der bedrohlichen Unwetterwarnungen absagte - und das Unwetter dann an Weinheim doch vorbeizog. "Lieber so als umgekehrt", sagt Dieter Link. Was ihm und seiner Frau in Erinnerung bleiben wird, sind andere Geschichten aus dem EM-Fandorf.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Beim Viertelfinale war die Kapazitätsgrenze im EM-Fandorf erreicht.

Die Gänsehautmomente

Was waren denn die Gänsehautmomente? Ramona Link muss da nicht lange überlegen: "Als sich die deutsche Mannschaft nach dem verlorenen Viertelfinale gegen Spanien auf der Großbildleinwand von den Fans im Stadion verabschiedete, da applaudierten alle, aber auch wirklich alle Fans in unserem EM-Dorf noch einmal für die Mannschaft. Da war ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, das ich so noch nicht erlebt habe."

Dieter Link erinnert sich an einen weiteren "magischen Moment", der ihn verblüffte. Das letzte Vorrundenspiel der Deutschen gegen die Schweizer war schon vorüber - Füllkrug hatte in der Nachspielzeit das 1:1 erzielt. Die Fans waren schon auf dem Weg nach draußen, als der DJ noch einmal die inoffizielle Hymne dieser EM auflegte. "Als der Refrain kam, blieb zwar keiner stehen, aber alle sangen plötzlich mit: Völlig losgelöst! Ein echter Fanmarsch", kommt Dieter Link ins Schwärmen.

Die sympathischsten Fans

Die gute Stimmung bei den deutschen Fans hat die Veranstalter nachhaltig beeindruckt. "Es blieb immer friedlich, es gab keine einzige Schlägerei, die Polizei musste nie eingreifen. Und unser Sicherheitsdienst hat einen tollen Job gemacht", findet Dieter Link nur lobende Worte. Bei der Frage, welche Fans von anderen Ländern denn die meisten Sympathiepunkte holten, sind sich die beiden einig: "Portugal! Beim Spiel gegen Tschechien in der Vorrunde haben alle gemeinsam die Nationalhymne gesungen und später gemeinsam im Kreis getanzt. Und dabei waren alle unglaublich lieb zueinander, aber auch zu unserem Team an den Getränkeständen", sagt Ramona Link. An die polnischen und rumänischen Fans erinnert sie sich ebenfalls besonders gern.

Die beliebtesten Songs

Für Emotionen sorgten natürlich auch die Lieder, die bei so einem Ereignis nicht fehlen dürfen. Klarer Spitzenreiter bei den Fans auf der EM-Playlist war "Völlig losgelöst (Major Tom)" von Peter Schilling, dicht gefolgt von "An Tagen wie diesen" von den Toten Hosen. Wenn alle mitsangen, dann war da dieses Gefühl, das sich die Veranstalter und Sponsoren von der Europameisterschaft im eigenen Land erhofft hatten, zu spüren: "Positiv! Gemeinsam! Einfach eine Aufbruchstimmung", fasst es Dieter Link zusammen.

Dankbarkeit

Deshalb ist es Ramona und Dieter Link auch so wichtig, sich bei denen zu bedanken, die das EM-Fandorf zum Erfolg gemacht haben. Allen voran die mehr als 20.000 Fußballfans, die das Angebot angenommen haben. Die Verantwortlichen des AC Weinheim, die nicht nur das Gelände zur Verfügung gestellt haben, sondern auch immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Die Sponsoren (Einrichtungshaus Jäger Birkenau, Stadtwerke Weinheim, Getränke Müller, Elektro Steidl, ESS Janicki, Firma Josef Schnell, Concord Lieferservice, Weidler Arbeitsbühnen), die den Mut hatten, das Projekt zu unterstützen. Nicht zuletzt: Polizei, Feuerwehr und DRK sowie die Mitarbeiter der Stadt Weinheim. "Weinheim ist echt eine tolle Stadt mit tollen Menschen", bringt es Ramona Link auf den Punkt.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Nicht nur die spanischen Fußballfans fiebern dem Endspiel am Sonntag entgegen.

Happy Hour am Sonntag

Als kleines Dankeschön an die Fans gibt es am Sonntag übrigens vor dem Anpfiff des Finales eine Happy Hour: "Bis 21 Uhr gibt es zwei Bier zum Preis von einem", kündigt Dieter Link an. Die Tore des EM-Fandorfs öffnen sich um 19.30 Uhr.

Wiederholung 2026?