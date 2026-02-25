Rhein-Neckar: RNV nicht von Streik betroffen
Freitag und Samstag sollen zahlreiche ÖPNV-Unternehmen in ganz Deutschland bestreikt werden. Fahrgäste der RNV haben hingegen Glück.
Rhein-Neckar. Die Gewerkschaft ver.di hat zahlreiche ÖPNV-Unternehmen in ganz Deutschland für Freitag und Samstag, 27./28. Februar, zum Streik aufgerufen. Hintergrund sind die Verhandlungen über den Tarifvertrag Nahverkehr in zahlreichen Bundesländern. „Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ist von diesem Streikaufruf nicht betroffen“, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Der Tarifvertrag Nahverkehr gelte zwar für viele Nahverkehrsunternehmen in Deutschland, aber nicht für die Mitarbeiter der RNV, die einen Haustarifvertrag hat, der noch bis 2027 gültig ist. „Die Busse und Bahnen der RNV fahren daher am 27. und 28. Februar regulär. Derzeit gibt es auch keine Hinweise, dass Subunternehmer der RNV vom Streik betroffen sind“, so das Unternehmen weiter. Über mögliche Ausfälle werde man in den RNV-Fahrgastinformationsmedien wie beispielsweise der „Start.info-App“ sowie unter www.rnv-online.de unter „Verkehrsmeldungen“ informieren.