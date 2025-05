Richterin mit Rückgrat – Anna Schnug bringt frischen Wind nach Weinheim

Weinheim. Der äußere Schein kann trügen. So freundlich Anna Schnug im persönlichen Gespräch ist – so sortiert und schlagfertig antwortet die 30-Jährige auf rechtliche Fragen. Und der Richterin eilt ein Ruf voraus: „Sie gilt als sehr fleißig und zupackend – ein echter Glücksfall für uns“, sagt Amtsgerichtsdirektorin Eva Lösche. Eigenschaften, die ihr noch nützlich sein werden. Denn in ihrem Prozessbereich, dem Zivilrecht, gibt es in Weinheim einen Rückstand von 716 Verfahren, den es abzuarbeiten gilt.